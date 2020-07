Trapani, Castori: "Lotteremo finché la matematica non ci condanna"

vedi letture

L'allenatore del Trapani, Fabrizio Castori, ha parlato della sconfitta dei granata per 3-2 in trasferta contro il Pisa che complica i piani salvezza dei siciliani.

Castori, la corsa salvezza si è complicata.

Ma finché la matematica non ci condannerà, noi continueremo a metterci il cuore: lo abbiamo fatto anche questa sera, purtroppo abbiamo perso ma per quanto si è visto in campo non lo avremmo meritato. Il cammino si è complicato, ma non è detta l'ultima parola.

Come spiega l'espulsione?

Avevamo già deciso il cambio Coulibaly-Odjer, ma sulla rimessa veloce non siamo riusciti a fare la sostituzione: purtroppo c'è stato questo episodio che ci ha condannato.

Che giudizio dà alla prestazione dei suoi?

In dieci eravamo riusciti a rimontare, dispiace per ciò che è accaduto nel recupero e rimane l'amaro per la sconfitta. Ma i ragazzi ci hanno messo cuore e gambe, ma il risultato resta una ferita aperta. Cercheremo di ripartire e di dare il massimo nelle ultime tre partite.