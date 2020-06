Trapani, Castori: "Noi e il Cosenza in grande forma, deciderà in campo. Gara difficile"

Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, alla vigilia della sfida contro il Cosenza in conferenza stampa ha detto: "Il poco tempo a disposizione è relativo. Noi abbiamo consolidato il nostro modo di lavorare: giocare ogni tre giorni sarà abituale e quindi è un finto problema. Avremo davanti a noi una partita difficile: uno scontro diretto, come lo sono tutti. Mancano otto gare e sono tutte sullo stesso livello come coefficiente di difficoltà. Trapani e Cosenza sono in gran forma. Sarà una partita tirata e combattuta: due squadre che sicuramente vorranno prevalere, però la partita va giocata. Il campo stabilirà chi sarà stato il migliore".