Trapani, Castori: "Non mi aspetto mai regali, lotteremo finché la matematica non ci condanna"

Fabrizio Castori, allenatore del Trapani, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 nei confronti del Benevento. Ecco quanto riportato da trapanigranata.it: "Non mi aspetto regali da nessuno. I ragazzi sono stati bravi a capitalizzare bene le occasioni e a vincere un’importante gara per la salvezza. Abbiamo fatto una partita eccellente a livello tattico. Non ho mai parlato di titolari e riserve: il campionato è lungo e stretto allo stesso tempo. Le gare ravvicinate non danno tanto tempo per recuperare. Non mi sono mai lamentato delle assenze: possono essere la fortuna di qualcun altro".

State coltivando il sogno salvezza.

"Abbiamo fatto il nostro vincendo. Siamo a dieci risultati utili consecutivi e stiamo facendo qualcosa di straordinario. Fin quando la matematica non ci condanna lotteremo fino all’ultimo minuto. Non so come finirà, ma stiamo facendo un girone di ritorno da promozione".