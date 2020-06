Trapani, Castori: "Segnali positivi per il futuro, la salvezza è ancora possibile"

vedi letture

Fabrizio Castori analizza così il pareggio casalingo a reti bianche contro il Frosinone nel match che ha visto il ritorno in campo del suo Trapani dopo lo stop legato all'emergenza sanitaria nel nostro paese: "Sono soddisfatto della prestazione. Dopo 100 giorni che non si giocava abbiamo dimostrato di avere una buona condizione fisica. La gara è stata equilibrata ed entrambe le squadre hanno interpretato bene la partita: solo un episodio poteva deciderla. Era un match difficile contro una formazione che lotta per la serie A. C’è un po’ di amarezza, ma ci sono tanti aspetti positivi. Ho avuto dei buoni riscontri ed adesso ho un quadro generale più chiaro per capire come preparare meglio le prossime gare."

Sulle speranze salvezza

"La salvezza è possibile, la matematica non ci condanna. Dobbiamo analizzare e capire gli errori che commettiamo in modo da non ripeterli più in futuro, ma siamo sulla strada giusta. Ricordo che con il pareggio di oggi abbiamo raggiunto cinque risultati utili consecutivi".

Sull'assenza del pubblico sugli spalti e sull'emergenza sanitaria tutt'ora in atto

"Il calcio senza pubblico non è calcio, sono loro i veri protagonisti. Oggi è stato molto brutto: sembra di fare degli allenamenti".

Dichiarazioni riportate da trapanigranata.it.