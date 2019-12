Trapani, Castori: "Siamo crollati, risultato umiliante"

Fonte: ilrossoblu.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Trapani, Fabrizio Castori, ha commentato così il netto 3-0 ricevuto dal Crotone: "E' stata la terza gara nell'arco di otto giorni, poteva starci un calo fisico ma non così: nella ripresa siamo crollati, il risultato è abbastanza umiliante. Al Crotone vanno i meriti, ma noi avremmo potuto e dovuto chiudere in modo diverso questa partita. Abbiamo pagato le assenze, non mi piace parlare degli assenti ma non ho avuto le risposte che mi sarei aspettato oggi. Mercato? Dovremo fare qualcosa, certamente. E con la società parleremo delle strategie da adottare. Sicuramente Nzola andrà via: è sul mercato, non rientra nei nostri piani".