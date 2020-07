Trapani, Castori: "Sul ricorso non ho novità. Pensiamo solo al campo e a vincere"

vedi letture

Il tecnico del Crotone Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Crotone: “Ci aspetta una partita difficilissima contro un avversario che ha già conquistato la Serie A. Faccio i complimenti al mio collega Stroppa per questo e per il bel gioco mostrato, ma noi dobbiamo vincere a ogni costo per migliorare la classifica. - continua Castori come riporta Trapanigranata.it - Ricorso al CONI? Noi pensiamo al campo e a vincere. Abbiamo ancora benzina dopo il lavoro fatto in questo mesi e quando andiamo in riserva attingiamo alle risorse emotive. Siamo una formazione indomina con un gruppo che non molla mai, una squadra che ha un’anima e un cuore. Ci sono contatti quotidiani con la società, ma per il ricorso ne so quanto voi”.