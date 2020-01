© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Sono 23 i calciatori convocati da Fabrizio Castori per la sfida contro il Cittadella . Presenti i neo acquisto Kastrati, Pirrello e Piszczek. Out invece l’israeliano Ben David, anch’egli arrivato in questa finestra di mercato. Questo l’elenco:

Portieri: Kastrati, Carnesecchi, Stancampiano

Difensori: Pagliarulo, Scognamillo, Fornasier, Del Prete, Pirrello, Grillo, Strandberg

Centrocampisti: Taugourdeau, Aloi, Coulibaly, Luperini, Odjer, Kupisz, Colpani

Attaccanti: Evacuo, Biabiany, Scaglia, Pettinari, Dalmonte, Piszczek