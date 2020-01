© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha diramato l'elenco dei convocati per il match di Trapani. Non saranno della partita gli squalificati Adorni, Benedetti e Ghiringhelli mentre Vita, Camigliano e D'Urso sono ai box per infortunio.

PORTIERI

1 PALEARI Alberto

22 MANIERO Luca

DIFENSORI

2 MORA Christian

13 RIZZO Alberto

15 FRARE Domenico

18 PERTICONE Romano

25 VENTOLA Christian

28 ROSA Sebastiano

CENTROCAMPISTI

4 IORI Manuel

7 BUSSAGLIA Andrea

8 PROIA Federico

17 ROSAFIO Marco

20 GARGIULO Mario

23 BRANCA Simone

26 PAVAN Nicola

ATTACCANTI

7 PANICO Giuseppe

9 DIAW Davide

14 LUPPI Davide

19 DE MARCHI Michael

30 STANCO Francesco