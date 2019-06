Trapani, con la Serie B conquistata scatta il riscatto di Nzola

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con otto reti, una nella finalissima contro il Piacenza, in 33 presenze il centravanti M’Bala Nzola ha contribuito alla promozione del Trapani in Serie B e ora si appresta a restare in Sicilia per giocare in cadetteria. Come riporta la Gazzetta di Modena il club granata riscatterà il cartellino del giocatore come da obbligo inserito nel contratto di cessione della scorsa estate da parte del Carpi.