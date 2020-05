Trapani, convocata la rosa in sede: si decideranno le modalità per l'eventuale ripresa

Tutta la rosa del Trapani domani si presenterà in sede: come riportato da Il Giornale di Sicilia, la squadra è stata convocata per poter decidere se ci saranno le condizioni per iniziare un lavoro generale o scaglionato a gruppi. Nel frattempo la società continua a lavorare anche sul fronte del cambio di proprietà.