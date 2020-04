Trapani, Coulibaly: "Voglio giocare in un grande club. Ci sto lavorando con il mio agente"

Il centrocampista Mamadou Coulibaly, classe '99, guarda già al futuro annunciando in una diretta Instagram di essere al lavoro con il suo agente per fare un salto di qualità lasciando il Trapani: “Sto lavorando con il mio agente per cambiare club alla prossima finestra di trasferimento ed andare in un grande club. – riporta Trapanigranata.it – Da quando sono cresciuto con l’Udinese, non ho avuto il tempo di giocare per affermarmi ed ora voglio giocare in grandi campionati con grandi club. Questo è il mio obiettivo”.