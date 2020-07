Trapani crede nella salvezza, Scaglia: "Seguiamo Castori. Ce la giocheremo a viso aperto"

vedi letture

Reduce da quattro risultati utili consecutivi il Trapani di Fabrizio Castori è tornato a sperare nella salvezza. La riprova della voglia di non mollare del club siciliano, oggi a -5 dalla zona tranquilla, arriva dalle parole di Luigi Scaglia al Giornale di Sicilia: "Dobbiamo ragionare partita per partita. Adesso c’è il Chievo: dobbiamo andare a Verona a fare un risultato positivo senza pensare alle altre partite e alle altre squadre. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Più punti facciamo più il sogno diventa raggiungibile. Andremo a Verona a giocarci la nostra partita. In questo stato di forma siamo messi bene. Siamo al terzo posto nelle ultime quattro partite, quindi dobbiamo giocarcela a viso aperto, seguendo le indicazioni che ci darà il mister in settimana".