Ostica gara quella che attende il Trapani in occasione della 5^ giornata del campionato, quando in Sicilia arriverà la Cremonese.

Per l'occasione mister Baldini dovrà fare i conti con le assenze di Corapi, Martina, Ferretti ed Evacuo.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Carnesecchi, Dini, Stancampiano

Difensori: Candela, Canino, Cauz, Da Silva, Del Prete, Fornasier, Jakimovski, Minelli, Pagliarulo, Scognamillo

Centrocampisti: Aloi, Colpani, Luperini, Moscati, Taugourdeau

Attaccanti: Golfo, Nzola, Pettinari, Scaglia, Tulli