Trapani, Dalmonte guarda alla ripresa: "Ce la metteremo tutta per conquistare la salvezza"

L'attaccante del Trapani Nicola Dalmonte ha parlato ai microfoni di Goalsicilia.it della sua esperienza con il club siciliano, dove è arrivato a gennaio: “Ho un bel rapporto con la squadra e con tutto l'ambiente, mi sono trovato alla grande e poi conoscevo già il mister. Sono contento di essere qui. Giocare con Biabiany e Pettinari è molto bello, ma abbiamo una squadra forte in ogni reparto e ci dispiace per la posizione che occupiamo in classifica perché meritavamo di meglio. Salvezza? Ce la stavamo mettendo tutta per conquistare l'obiettivo, ci abbiamo sempre creduto e abbiamo una squadra che può giocarsela con tutti e i risultati delle ultime gare prima dello stop lo dimostrano. - conclude Dalmonte parlando del futuro - Al momento penso solo al Trapani, poi si vedrà. Bisognerà valutare tante cose, certo sarebbe bello lottare per una promozione, ma l’importante è fare bene nel presente”.