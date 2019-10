"Non ci riguarda". Così Giorgio Heller, presidente del Trapani, commenta il deferimento nei confronti della società per referenze bancarie non genuine. Raggiunto dai colleghi di Sky, il numero uno dei siciliani commenta: “Si tratta di un atto dovuto, visto che il deferimento è verso la società. Riguardo lo specifico reato preso in esame, non può essere in nessun modo attribuito all’attuale proprietà. Il documento non genuino non ha nulla a che fare con l’attuale presidenza”.