Trapani, delusione Evacuo: "Ottima prova, ma zero punti. Crediamoci"

Felice Evacuo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A trentasette anni, con centonovantasette reti, Felice Evacuo ha ancora voglia di segnare e stupire. Al termine della partita il numero nove del Trapani è stato intervistato dai colleghi di OttoChannel.tv: "C'è tanto rammarico. Potevamo portare a casa almeno un punto, soprattutto perché abbiamo giocato un'ottima partita. Comunque ora bisogna guardare avanti, le partite sono sempre meno e la posizione in classifica non è positiva. Ci sono stati tre episodi dubbi, ma gli arbitri sono umani, possono sbagliare e bisogna accettare sempre il verdetto del campo. Però quando nel corso del campionato ti capitano tante situazioni a sfavore allora diventa più difficile. Dobbiamo rimetterci subito in sesto, siamo sulla buona strada. Giochiamo un buon calcio, dobbiamo perseverare e portare la fortuna dalla nostra parte. Le scelte tattiche le fa il mister, io posso soltanto accettarle e farmi trovare pronto quando sono chiamato in causa. Il mio ritiro? Vedremo giorno per giorno, in questo momento mi sento ancora bene, voglio giocare ancora".