Trapani, Drago batte Sottil: è lui il tecnico scelto per il post Baldini

© foto di Federico Gaetano

È Massimo Drago il nome scelto dal Trapani per prendere il posto di Baldini, allenatore esonerato nella giornata di oggi. Lo riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club siciliano avrebbe scelto l'ex tecnico di Crotone e Cesena per ripartire in un campionato fin qui deludente.