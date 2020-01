© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Come riferisce tuttosalernitana.com, Moses Odjer saluterà presto la Salernitana.

Una parabola discendente, che all'inizio pareva andare verso un rinnovo pluriennale con la formula "2+2", ma che con il passare delle settimane è diventata cessione a titolo definitivo: dopo aver parlato con i club interessati (Sambenedettese, Cesena e Avellino), è spuntata una pista in Serie B, soluzione lampo però gradita al calciatore e al suo entourage. Già oggi, quindi, il centrocampista potrebbe trasferirsi a Trapani, firmando un contratto fino a giugno con rinnovo biennale automatico in caso di salvezza.