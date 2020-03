Trapani-Entella, i convocati di Castori: alle solite assenze, si aggiunge Luperini

Il tecnico del Trapani Fabrizio Castori ha diramato le convocazioni per la sfida contro la Virtus Entella. Diverse le defezioni che il tecnico dovrà fronteggiare, con il solo attacco al completo. A centrocampo out per squalifica Luperini, mentre ai box per infortunio ci son ancora Moscati e Jakimovski, e con loro il difensore Del Prete.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Carnesecchi, Kastrati, Stancampiano

Difensori: Buongiorno, Ben David, Fornasier, Grillo, Pagliarulo, Pirrello, Scognamillo, Strandberg

Centrocampisti: Aloi, Coulibaly, Colpani, Kupisz, Odjer, Taugourdeau

Attaccanti: Biabiany, Dalmonte, Evacuo, Pettinari, Piszcek, Scaglia.