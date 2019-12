Trapani, esonerato Baldini. Colpevole o capro espiatorio?

A poco è servito annaffiare copiosamente l’area di rigore che nella ripresa sarebbe stata del Pisa, il Trapani non è riuscito a centrare risultato, i toscani hanno espugnato il “Provinciale” per 1-3. Sconfitta che è costata cara a mister Francesco Baldini, esonerato nella mattinata odierna.

Da inizio stagione, con più o meno frequenza, si parlava del possibile esonero del tecnico, che aveva però sempre ricevuto la fiducia della società, e anche del Ds Luca Nember, approdato alla corte siciliana il 22 ottobre scorso, ma stavolta qualcosa si è davvero rotto.

I siciliani occupano il penultimo posto della graduatoria, 13 punti in 16 partite, e un’ulteriore scossa è stato quanto deciso dalla proprietà, che con l’arrivo di Nember aveva già provveduto a sollevare dall’incarico l’allora direttore Raffaele Rubino, alla luce dei fatti “non colpevole” di un’annata che non sta prendendo la giusta piega.

Ma occorre bene riflettere anche sul fatto se sia davvero Baldini il colpevole, o se rischia di divenire il capro espiatorio di una situazione figlia delle problematiche societarie che hanno attanagliato il club da inizio campionato. Dall’autoesclusione dal ruolo di Ad del club di Lorenzo Petroni, l’ordinaria gestione del club è passata nelle mani di Fabio Petroni (padre di Lorenzo), con Giorgio Heller nelle vesti di presidente onorario, ma qualcosa è andato storto: l’ex patron proprio del Pisa, è infatti finito nel mirino di un’indagine della Procura Federale, per una “serie di accertamenti in merito alla compagine societaria e alla gestione economica e finanziaria delle società Trapani srl e Juve Stabia srl", ovvero i due club in cui i pm federali hanno evidenziato la partecipazione di Petroni nel capitale societario. Petroni avrebbe infatti rivestito contemporaneamente il ruolo di socio dei due club dal 21 giugno al 9 luglio del 2019” (come riportò il quotidiano La Sicilia). Situazioni che, unite anche a un budget non astronomico, hanno contribuito alla poca serenità del tutto.