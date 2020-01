Il futuro di Francesco Golfo sarà in Serie C con la maglia del Potenza. L’esterno offensivo è infatti in procinto di lasciare il Trapani, dopo essere finito ai margini del progetto tecnico, dopo un anno e mezzo di militanza e ripartirà dalla categoria inferiore. Lo riporta Trapanigranata.it spiegando che già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.