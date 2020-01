Trapani, Heller: "Me ne vado con onore. Ci sono problemi finanziari"

L’ex presidentre del Trapani Giorgio Heller ha parlato del suo addio al club siciliano togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: “Me ne vado con onore, siamo partiti da sottozero dando il massimo, ma poi qualcosa è cambiato. Il personalismo di Fabio Petroni è cresciuto fino alle dimissioni del figlio al quale aveva tolto le deleghe sportive e da quel momento è iniziato il disgregamento dell’organizzazione. A fine dicembre mi è stato chiesto di fare un passo indietro perché bisognava immettere sicilianità nel CdA e io feci presente che si poteva fare anche con me alla presidenza. Le dimissioni del CdA sono stati un becero escamotage per farmi cadere. - continua Heller come riporta Trapanigranata.it - Fino a quando sono stato presidente c’era un problema finanziario sia preventivo sia di cassa e sul bilancio, per quanto mi ha riferito il direttore, quello del 2019 è stato chiuso con un leggero disavanzo, ma comunque in linea. Ciò che mi preoccupa è quanto graveranno nel 2020 le sottoscrizione extrabudget da oltre un milione di euro, vedremo cosa farà la nuova società”.