Trapani, Heller: "Preoccupazioni non solo sportive"

Ospite dell'emittente Radio 102, Giorgio Heller, presidente del Trapani ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento attuale del club siciliano: "Le preoccupazioni al momento sono solo sportive. La società ha ben presente le problematiche e stiamo prendendo tutte le misure perché la situazione cambi in positivo. E' giusto che i tifosi siano preoccupati, ma siamo convinti che la classifica non rispecchia il nostro vero valore. Nuovi soci? Noi siamo pronti ad ascoltare tutti, ma al momento non ci sono interlocutori".