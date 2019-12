Con poche parole il presidente del Trapani Giorgio Heller ha preferito non scendere nel dettaglio riguardo le voci che lo vorrebbero prossimo a un passo indietro e all’addio della carica di numero uno del club siciliano: “In questo momento preferisco non fare alcun commento. Al momento non c’è nulla di ufficiale. - spiega Heller a Trapanigranata.it - È una situazione delicata e preferisco non dire stupidaggini”.