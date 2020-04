Trapani, i tifosi ordinano... il club arriva a domicilio! Anche all'estero

Una grande novità in casa Trapani, con il club che cerca di far ripartire quella che è la stagione. Non solo in campo, ma anche fuori.

Per rimanere in contatto con i tifosi, il club ha deciso di scontare del 50% tutto il merchandising ufficiale, che sarà consegnato a domicilio sia in Italia che all'estero.