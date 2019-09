Trapani, i voti al mercato: l'unica certezza è l'asse di ferro col Parma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la promozione in Serie B, inattesa vista la situazione che si era creata, il Trapani ha vissuto un’estate tribolata per una situazione societaria risoltasi solo in corso d’opera. Questo ha frenato un po' il mercato del club che si è affidato all’asse di ferro con il Parma (una delle poche certezze estive) da cui sono arrivati (o tornati) molti elementi: Dini, Scognamillo, Cauz, Golfo, Scaglia e Minelli. A questi si aggiungono Del Prete e Fornasier in difesa, Jakimovski sulla corsia sinistra e il centrocampista Colpani. In avanti, per fare da alter ego a Evacuo, ecco Pettinari reduce da una stagione fra Lecce e Crotone.

Il colpo: Proprio il centravanti è forse il giocatore più atteso al varco dopo aver mostrato un grande feeling col gol nel Pescara di Zeman. Da allora si è un po' perso e spera di ritrovare la vena in terra siciliana anche se dovrà sgomitare con l’esperto Evacuo e Nzola.

L’allenatore: una bella scommessa affidare la panchina a un tecnico fuori dai grandi giri da ormai tre anni come Francesco Baldini. Una scelta figlia anche dell’incertezza societaria di inizio stagione e di un divorzio doloroso da Vincenzo Italiano.

Acquisti: Nzola (Carpi), Frosali (San Donato), Colpani (Atalanta), Stancampiano (svincolato), Dini (Parma), Scognamillo (Parma), Golfo (Parma), Cauz (Parma), Candela (Genoa), Cataldi (Roma), Molinari (Roma), Del Prete (Juventus U23),

Fornasier (Venezia), Scaglia (Parma), Pettinari (Lecce), Laurenzi (Roma), Moscati (Perugia), Minelli (Parma).

Cessioni: Garufo (Reggina), Dambros (risoluzione), Culcasi (Casarano)

Voto: 5

Trapani (4-3-3): CARNESECCHI; DEL PRETE, FORNASIER, SCOGNAMILLO, JAKIMOVSKI; MOSCATI, Taugourdeau, SCAGLIA; Tulli, PETTINARI, Nzola. Allenatore: Baldini (nuovo)