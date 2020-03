Trapani, il rito del termometro: calciatori giornalmente allo stadio per misurare la febbre

vedi letture

Un curioso retroscena in casa Trapani è quello che è quest'oggi svelato da La Repubblica-ed. Palermo.

Dopo qualche incertezza iniziale, il club ha infatti optato per la sospensione dell'attività sportiva, pur senza mai esporsi in merito attraverso comunicati stampa, e la data della ripresa è un'incognita. Ma nel mezzo alle incertezze, la formazione di mister Fabrizio Castori ha una certezza: ogni pomeriggio, i membri della prima squadra sono obbligati a presentarsi allo stadio per il rito del termometro: niente di particolare, semplice misurazione della temperatura corporea.