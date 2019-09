Trapani, il primo punto in campionato. Ma il passato bussa alla porta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Per prima cosa, vogliamo centrare la salvezza. Io sono a lavoro per allestire una rosa importante, la proprietà studierà le strategie per un progetto più duraturo possibile": esordiva così, il 15 luglio scorso, il Ds del Trapani Rubino, intervistato da TMW. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, anche se è sempre presto per fare i bilanci.

Un avvio tortuoso - Dopo le vicende societarie legate al passaggio di proprietà, l'estate del club è stata piuttosto movimentata, con la squadra che per lungo tempo, ritiro compreso, ha contato solo 10 tesserati. Non solo, c'era anche l'obbligo di dare alla rosa un tecnico, dopo l'addio di Italiano, e Francesco Baldini è stato individuato come degno sostituto: il ritardo di preparazione, non certo dovuto al mister, si è sentito, e l'avvio di annata è stato disastroso. 4 sconfitte in altrettante gare, poi la prima svolta nel turno infrasettimanale: arriva lo 0-0 contro la blasonata Cremonese, il primo punto in classifica. Quello da cui ripartire.

La fiducia nel mister - In tanti, già a partire dallo scorso weekend, avevano messo in discussione la figura di Baldini. Che, di sicuro, è stato un po' in bilico, magari delle riflessioni da parte del club ci sono state: per quando poi gli fosse stata accordata nuova fiducia. Il Trapani non ha avuto fretta, ha creduto nel progetto Baldini e un piccolo premio è arrivato. Anche se ora serve altro.

Subito l'incontro/scontro con il passato - Una gara alle porte, caso vuole con l'ex di turno, Italiano. Ma, soprattutto, contro uno Spezia che non sta rendendo per quelle che erano le aspettative: la tifoseria ha duramente attaccato la società, quest'oggi il Dg parlerà in conferenza stampa e la squadra sarà chiamata a dare la svolta quanto prima. Due formazioni, quindi, con la stessa identica fame.