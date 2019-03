Trapani, Iracani: "De Simone si è dimostrato più affidabile di Heller"

L’ex amministratore unico del Trapani Paola Iracani ha parlato questa mattina in conferenza stampa del passaggio di proprietà del club siciliano nelle mani di Maurizio De Simone preferito a Giorgio Heller: “Non c’era clausola esclusiva per la trattativa, volevano solo qualcuno che desse continuità e credibilità al Trapani, per questo abbiamo seguito due trattative in parallelo. Da parte di De Simone ho percepito affidabilità, mentre Heller ha temporeggiato dicendo di non aver ancora parlato con le banche e facendo richieste anomale. Per questo abbiamo deciso di affidarci al primo che non ci ha chiesto di cambiare nulla nel corso delle trattative. Il suo avvocato è stato professionale, tra tutti quelli con cui abbiamo trattato è stato il più corretto e lineare. - conclude Iracani come riporta Tuttoc.com - Progetto per il futuro? Il signor De Simone mi ha dato un progetto che ha un senso con dei numeri, il signor Heller mi ha scritto che avrebbe trovato delle aziende. In una trattativa ci vuole trasparenza. La nostra era una valutazione di staff, per questo è durata tanto perché c'erano tanti passaggi da fare".