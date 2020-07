Trapani, la piazza vuole chiarezza. In due anni quattro presidenti e tre proprietà

Tempi duri per il Trapani, che dopo l'addio di Vittorio Morace, la cui gestione è durata 13 anni, ha visto svariati movimenti societari. Come ricorda trapanigranata.it, nel corso di due anni si sono visti l'Ad Paola Iracani per 11 mesi e 29 giorni, il presidente Francesco Baglio per 3 mesi ed 8 giorni, il presidente Giorgio Heller per 6 mesi e 6 giorni e, infine, Pino Pace, sempre come presidente, per 5 mesi e 12 giorni; il tutto a fronte di tre diverse proprietà, dalla Liberty Lines alla Fm Service e, un anno fa, alla Alivision della famiglia Petroni, che a oggi detiene il 100% del pacchetto azionario.

E che ha cercato di coinvolgere l'imprenditoria locale, chiamando a sé proprio Pace, presidente della Camera di Commercio, e Massimo Marino, editore di Telesud; ma il passo indietro di Pace è stato un altro sintomo del malessere insito al progetto, che ha iniziato a naufragare con l'addio di Luca Nember, prima membro del CdA e poi passato al ruolo di Ds. Neppure con Gaetano Cutrufo, attuale patron del Siracusa, ha ripreso vita il progetto sbandierato da Fabio Petroni, poiché Cutrufo ha smentito la trattativa in essere, affrettandosi a dire che c'era stato un semplice pourparler. Tentativo fallito anche con il commercialista Salvatore Castiglione.