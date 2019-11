Trapani, la prima italiana dell'argentino Grillo

Con l'arrivo di Luca Nember, e un nuovo assetto societario, il Trapani avrebbe iniziato un nuovo corso, per tentare di mantenere quella Serie B che al momento non vede i siciliani in una posizione di classifica ottimale: ultimo posto in coabitazione con il Livorno, 10 soli punti in 13 partite, gli ultimi tre, però, ottenuti proprio sabato contro la formazione toscana. Acciuffata. E con lo scontro diretto a favore.

Ora testa al mercato, con i primi colpi messi a segno, e altri rinforzi probabilmente prossimi all'arrivo.

Rinforzi in vari reparti - Il primo colpo, visto all'opera proprio al "Picchi", è stato l'ex Parma Jonathan Biabiany, eclettico calciatore offensivo al quale proprio ieri si è aggiunto il difensore Fausto Grillo, classe '93, dal doppio passaporto, argentino e spagnolo. Con origini calabresi, Grillo ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Vélez Sarsfield, passando poi in prima squadra, e arrivando a giocare lo scorso anno nel Goztepe, formazione della Super Lig turca. Prima esperienza in Italia per lui.

Le prime parole di Grillo - "E'un’opportunità importante per la mia carriera, con una squadra importante e in un campionato importante, come la Serie B. Darò tutto me stesso per la squadra. Sono un difensore centrale, ma posso giocare anche come terzino sinistro. Un tipo di calciatore aggressivo e a disposizione della squadra, assieme alla quale sarà possibile raggiungere il nostro obiettivo, che è quello della permanenza in Serie B”, così si è presentato attraverso i canali ufficiali del club.