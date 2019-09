Come emerso dal sito rainews.it, che ha ripreso il TGR Sicilia, in casa Trapani è stata accordata nuova fiducia a mister Francesco Baldini, apparso in bilico già prima della sconfitta contro la Salernitana.

Domani la formazione siciliana sarà attesa dall'ostico impegno, seppur interno, con la Cremonese e a guidarla sarà quindi il trainer toscano. Poi il futuro sarà da scrivere, anche perché la rotta va invertita quanto prima.