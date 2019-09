Trapani, Luperini al 45': "Per ora non ci sta mancando niente"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato al termine del primo tempo di Trapani-Cremonese, il centrocampista granata Gregorio Luperini ha così commentato la gara fin qui giocata dalla sua squadra: Cosa ci manca? Per adesso non ci sta mancando niente in questa partita: bisognerà mantenere la concentrazione al massimo, solo così potremo portare a casa punti".