Attivissimo sul mercato il Trapani, che sta sondando vari profili per - di fatto - ricostruire le rosa e provare a ottenere la salvezza.

Tra i pali arriverà il classe '97 Elhan Kastrati dal Pescara e in difesa Bright Gyamfi dal Benevento e probabilmente Roberto Pirrello dall'Empoli, ma sono in piedi anche le trattative per l'esterno Shay Ben David e per i centrocampisti Sedrick Kalombo e Jean-Claude Billong della Salernitana e Malick Mbaye del Chievo Verona, oltre che per l'attaccante Giuseppe Panico del Cittadella.

Le attenzioni, però tutte sul centrocampo. Che ora necessita davvero di innesti, perché il ginocchio di Marco Moscati ha fatto crac: l'esito degli esami strumentali cui è stato sottoposto ieri a Perugia hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del corno anteriore del menisco mediale del ginocchio destro. Tempi di recupero probabilmente non brevi.