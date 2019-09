Marco Moscati, centrocampista del Trapani, ha così commentato il pareggio per 0-0 contro la Cremonese, risultato che ha portato in dote il primo punto del campionato alla squadra siciliana: "Stiamo facendo notevoli passi in avanti, ci è mancata solo un po' di fortuna per concretizzare il volume di gioco creato. La Cremonese è stata costruita per vincere il campionato, ma noi siamo stati più bravi", le sue dichiarazioni riprese da TuttoB.com.