Intervenuto in conferenza stampa nel post-match di Trapani-Cremonese, il vice di Francesco Baldini - oggi squalificato - Luciano Mularoni ha così analizzato il pari a reti bianche del Provinciale: "Quanto si è visto è stato abbastanza evidente, c'è poco da dire. Dobbiamo soltanto lavorare, sappiamo che quando gli attaccanti riescono a sbloccarsi poi non si fermano più, ma adesso bisognerà pensare alla gara con lo Spezia. Prove di cinismo? Il lavoro ci porta a migliorare, difficile parlare di cinismo. Italiano? Abbiamo tanti motivi per essere arrabbiati - sottolinea simpaticamente Mularoni - con il tecnico che ha fatto la storia recente di questo di club".