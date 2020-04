Trapani, non bastano i gol di Pettina. La difesa risulta eccessivamente battuta

12 punti in 12 partite per Fabrizio Castori (1 netto ad incontro) contro lo 0,82 di Baldini quando fu esonerato (13 punti in 16 giornate). Il punto debole dei siciliani resta la difesa, la più battuta del torneo con 52 reti al passivo in senso assoluto (di cui ben 25 in due precisi momenti di gara, 9 dal 1’ al 15’ e ben 16 nei 15’ finali di partita, recuperi inclusi, primato negativo in ambedue i momenti nella Serie BKT 2019/20), ma anche in relazione alle sole gare esterne (33 gol subiti). Il Trapani è la compagine più “sfortunata” con 3 autoreti provocate e una delle due formazioni che manda in gol meno giocatori (8, come il Perugia). Il calciatore pluripresente è Stefano Pettinari, 27 gettoni, ma anche quello in campo per più minuti (2344’), capocannoniere granata con 14 reti (suo nuovo primato personale stagionale), giocatore più decisivo dei siciliani con 14 punti portati alla causa con i suoi gol decisivi, di fatto il 56% dei punti granata, dato in ascesa fino alla pausa forzata, visto che proprio Pettinari è il capocannoniere nel girone di ritorno.