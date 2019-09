© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato al termine di Spezia-Trapani, l'attaccante dei siciliani M'Bala Nzola ha così commentato la vittoria per 2-4 del Picco, maturata anche grazie ad un suo gol: "Abbiamo lavorato tanto, soffrendo anche. Siamo contenti per questa prima vittoria. Cosa ci mancava? Un po' di solidarietà: non ci conoscevamo ancora, stiamo diventando una squadra. Sono contento per il primo gol in B, non è facile per un attaccante giocare e non andare a rete. Obiettivo salvezza? Assolutamente sì".