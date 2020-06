Trapani, oggi pomeriggio CdA. Da approvare il bilancio 2019: passivo di 1,5mln

Giornata importante per il futuro del Trapani. Come riporta La Repubblica si terrà nel pomeriggio di oggi l’assemblea dei soci della società granata. Al centro dell’attenzione l’approvazione del bilancio del 2019 (passivo di 1,5 milioni di euro) ma non solo. Da non escludere neanche alcune novità sul fronte dell’organigramma societario.