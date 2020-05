Trapani, Pace: "Prima del lockdown eravamo in crescita. Fatto molto sotto l'aspetto finanziario"

Il presidente del Trapani, Pino Pace, ha tracciato un bilancio del suo periodo in presidenza: "Dal punto di vista sportivo ho trovato la squadra penultima: prima del lockdown avevamo scalato una posizione in classifica e le prestazioni erano in crescita. Sotto l’aspetto finanziario approveremo il bilancio, Alivision ha ricapitalizzato. Mi sembra che in soli due mesi, tra gennaio e marzo, si sia fatto molto", ha detto a Il Giornale di Sicilia.