Trapani, Pace: “Servono giocatori pronti a reggere ritmi intensi”

© foto di Giorgio Sanseverino

Il presidente del Trapani Giuseppe Pace attraverso una nota sui canali ufficiali del club siciliano ha fatto il punto sul mercato spiegando che la società sta cercando giocatori che siano pronti immediatamente a dare il proprio contributo alla causa e non necessitino di tempo per entrare in condizione: “Con riferimento ad alcune notizie di stampa diffuse ieri sera, il presidente del Trapani calcio fa presente che la Società ed il proprio CdA unanimemente concordano con quanto espresso da mister Fabrizio Castori riguardo la necessità che i nuovi acquisti di gennaio siano calciatori pronti a scendere immediatamente in campo, in grado di sostenere i ritmi intensi. Pertanto eventuali eccezioni dovranno essere attentamente valutate e ponderate, sempre nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della Società, fondamentale quanto l’obiettivo salvezza. - si legge nella nota - La Società, dunque, smentisce qualsiasi altra illazione, augurandosi che tutti i propri amministratori e dirigenti impegnati nelle operazioni di mercato, che debbono essere necessariamente in entrata ed in uscita, si atterranno responsabilmente a quanto espresso da mister Castori ed integralmente condiviso dalla Società, dato che da ciò dipende il mantenimento della categoria”.