Trapani, Pace: "Situazione d'emergenza. Non si può iscrivere una squadra senza soldi"

Intervistato dal Giornale di Sicilia il presidente del Trapani Pino Pace ha fatto il punto sulla difficile situazione societaria del club siciliano: “Siamo in una situazione d'emergenza e non si risolvono i nostri problemi con i soldi di un credito. Chi pensa che 19mila euro siano la soluzione non conosce il calcio, è una goccia in un mare immenso. Dobbiamo ringraziare i nostri sponsor per la fiducia che ci hanno concesso. Come noi, anche le aziende che ci hanno sostenuto con il loro brand hanno delle difficoltà. Dobbiamo capire il momento di tutti, come tutti devono capire il nostro. Abbiamo tanti fornitori che a causa del Covid non sono più disposti a concederci del tempo, alcuni di loro ci hanno sollecitato i pagamenti e noi dobbiamo soddisfarli. Su questo non ci sono dubbi. - continua Pace - Non si può iscrivere una squadra al campionato senza soldi e le scadenze della FIGC vanno rispettate. Oggi però non conosciamo ancora le regole per le iscrizioni dunque poniamo il problema quando sapremo le nuove scadenze“.