Trapani, pagate le mensilità di gennaio e febbraio ai dipendenti

Torna il sereno in casa Trapani dopo il pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio ai dipendenti del club. Il bonifico è arrivato nella serata di ieri direttamente dal Comune che doveva ancora al club 60mila euro per una convenzione stipulata nel triennio 2016-18. Questi soldi sono serviti a pagare gli stipendi e non solo visto che circa 19mila euro sono stati accreditati sul conto del Trapani che potrà così usarli in futuro. Per quanto riguarda invece le mensilità di marzo e aprile, riporta Trapanigranata.it, si dovrebbe ricorrere alla Cassa Integrazione.