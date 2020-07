Trapani, Pagliarulo: "Abbiamo fatto la nostra parte, ora tocca aspettare il verdetto del Coni"

A Dazn, al termine della gara vinta contro il Crotone, parla il difensore e capitano del Trapani, Luca Pagliarulo: "E' stato un finale di stagione in crescendo con 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Sul campo abbiamo fatto 46 punti, a gennaio ci davano per sconfitti, ora vedremo cosa accadrà, palla passa al Coni. Ora non dipende da noi, possiamo parlare del campo, ma questo ora spetta alla società. Non disperiamo, speriamo che almeno un punto ci venga ridato. Dialogo con la proprietà è normale, siamo dei professionisti, abbiamo fatto un ottimo lavoro anche grazie al mister. Purtroppo il pubblico non c'è, ma il loro affetto si fa sentire sempre, siamo andati avanti giorno dopo e abbiamo raggiunto un traguardo insperato e forse pure storico".