Trapani, Pagliarulo al 90': "Il pari di oggi ci sta stretto"

Intervistato nel post-partita di Trapani-Cremonese, il difensore e capitano granata Luca Pagliarulo ha così parlato del pari contro i lombardi di Rastelli: "Abbiamo fatto la partita, creando 4-5 occasioni da gol nitide. Il pareggio ci sta un po' stretto. Sabato contro mister Italiano? in due partite abbiamo fatto davvero benissimo, ci puntavamo per dare uno slancio importante al campionato e alla prossima affronteremo il tecnico che ci ha portato in questa Serie B. Abbiamo sbagliato solo la gara col Cittadella, c'era soltanto da avere fiducia nel gruppo. Mister Baldini in discussione? Non abbiamo accusato il colpo. La Serie B è un campionato importante, con tanti acquisti arrivati all'ultimo non è stato facile impostare il nostro gioco".