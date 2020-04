Trapani, per l'attuazione del protocollo sanitario arriva in soccorso l'ex patron Bulgarella

Qualora anche in Serie B la linea della ripresa dei campionati avesse la meglio il Trapani, come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale della scorsa settimana (Clicca qui!) avrà bisogno di reperire una struttura per far pernottare i propri calciatori secondo quelle che sono le norme del protocollo sanitario della FIGC. Una situazione per la quale potrebbe venire in soccorso del club granata l’ex patron Andrea Bulgarella, il quale sarebbe disponibile a mettere a disposizione una delle strutture del proprio gruppo. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia.