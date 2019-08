Trapani, per la difesa spunta il nome di Fornasier

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Sky Sport, il Trapani è alla ricerca di due centrali per rinforzare il pacchetto difensivo. Dopo il summit societario dei siciliani, tra il ds Rubino e il dg Mangiarano, è spuntato il nome di Michele Fornasier, difensore del Pescara ma reduce da sei mesi in prestito al Venezia.