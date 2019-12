© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Gara di esordio casalingo per mister Castori, che domani, in occasione del match contro il Perugia, farà il suo esordio al "Pronciale"..

Diverse le defezioni che il tecnico dovrà fronteggiare in occasione della sfida che il suo Trapani dovrà affrontare: Canino, Del Prete e Cauz in difesa e Golfo in attacco. Non rientra tra i convocati neppure il portiere Stancampiano.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Carnesecchi, Dini

Difensori: Candela, Da Silva, Fornasier, Grillo, Jakimovski, Minelli, Pagliarulo, Scognamillo, Strandberg

Centrocampisti: Aloi, Colpani, Corapi, Luperini, Moscati, Taugourdeau

Attaccanti: Biabiany, Evacuo, Nzola, Pettinari, Scaglia, Tulli.