Trapani, Petroni: "Abbiamo risorse per andare in cerca degli svincolati"

Come riferisce cittadellaspezia.com, analizzando le formazioni che a ora, come lo Spezia, si trovano nei bassifondi della classifica di B, il Trapani potrebbe presto agire sul mercato svincolati. A riferirlo, nella conferenza stampa successiva alla sconfitta con la Juve Stabia, è Fabio Petroni, componente del CdA granata: “Oggi abbiamo una classifica che credo non renda giustizia di quanto fatto in campionato. Potevamo essere almeno a 7 punti. Il socio del Trapani Calcio ha chiaro gli obiettivi che abbiamo in mente, una società snella e una squadra che approdi serenamente alla salvezza, e per raggiungerli occorre rafforzare la squadra. Per questo il consiglio d'amministrazione ha già dato mandato all'amministrazione delegato e al direttore generale di muoversi in questo senso. Siamo soddisfatti del lavoro fatto nonostante gli infortuni, ma dobbiamo rafforzarci nel più breve tempo possibile. Se ci sarà qualcosa di interessante nel mercato degli svincolati, opereremo lì. Noi come società abbiamo messo a disposizione le risorse da budget approvato, il resto delle valutazioni spetta al settore tecnico”.