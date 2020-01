Ancora acque agitate in casa Trapani, con la situazione societaria in continuo divenire. Di questo, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport (edizione Sicilia) ha parlato Fabio Petroni, membro del CdA: "Come ho sempre detto, è nostra intenzione portare dentro la società esponenti del territorio trapanese. Dobbiamo pensare adesso a una sola cosa, a salvarci e a rinforzare la squadra. Però da soli non ce la facciamo, per questo dobbiamo allargare il nostro orizzonti al resto della Sicilia, dove il Trapani è rimasto l'unica ciambella cui rimane aggrappato il calcio che conta. Sarebbe un disastro se non dovesse salvarsi. Noi ce la metteremo tutta e lotteremo fino all'ultimo secondo".